Кастинг для двух крупных кинопроектов пройдет в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске пройдет кастинг актеров сразу для двух крупных казахстанских фильмов, передает YK-news.kz.
Отбор состоится 29 и 30 июня. Актеров набирают для участия в съемках фильмов "Путь Лидера. Астана" и "Томирис".
Конкурс будет проходить в областном драматическом театре с 9:00 до 18:00. В кастинге можно будет принять участие интерактивно, отправив на электронный адрес casting_satai@mail.ru анкету, в которой нужно указать год рождения, город проживания, контакты, рост, вес, национальность, образование, место работы или учебы, профессию, каким видом спорта вы занимаетесь, наличие опыта в кино, сериалах и роликах, музыкальные и танцевальные навыки. Кроме того, к анкете нужно прикрепить фотографию лица крупным планом в профиль и анфас, средний план и полный рост.
Организаторы кастинга студия "Казахфильм" и компания Sataifilm добавили, что девушкам следует приходить на отбор без макияжа и наращенных ресниц. Ограничением также является татуаж бровей.
Напомним, о съемках ленты ранее сообщал Казахфильм. Картина расскажет о событиях VI века до н. э., когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать Великую степь.
Съемки начнутся в октябре 2017 года и пройдут на территории Казахстана до февраля 2018 года.
Авторами сценария исторического проекта выступили: Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. Генеральный продюсер – Алия Назарбаева ("Дорога к матери").