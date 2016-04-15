​Кастинг для участкового

Не поленился заглянуть в личный архив. За последние пять лет написал о 34 лучших региональных участковых, рекомендованных руководством ДВД и, конечно же, населением. После чего сделал вывод: ни один полицейский, кроме сотрудников данного подразделения, не проходит столь ответственный кастинг, прежде чем получить общественное признание.

Еще один герой, о котором нельзя не написать в газете, старший лейтенант Назымбек Танабергенов.

Поддерживать правопорядок в поселке Нурлы-Кош, где проживают около 2 000 человек, увольте, на любой другой участок согласны, только не сюда. Примерно так зачастую заявляли офицеры полиции, когда речь заходила о их назначении на должность участкового инспектора в этот поселок.

Чуть что не так здесь – весь мир на ноги поднимут, пока своего не добьются. И первыми в этих жерновах, как правило, оказывались полицейские. По их словам, проще противодействовать хулиганству, бытовому пьянству или даже воровству, нежели недовольству граждан по поводу и без. Уголовному или административному наказанию оно не подлежит. Как быть?

– Работать и работать, несмотря ни на какие трудности, иначе тропинку к сердцу жителей не проложить, – считает наш герой. – А когда появится абсолютное доверие, успех сам придет.

Знает Назымбек, о чем говорит, его теория проверена жизнью. За три года нурлыкошевцы всего однажды пожаловались на участкового, но спустя 48 часов гнев сменили на милость. У Ерлана Тумерхана среди белого дня пропали 8 телят. Семья забила тревогу, подключились соседи, мол, куда смотрит полиция, скотокрадство происходит на ее глазах и так далее. Назымбек молча проглотил обиду, сел на свою иномарку и отправился на поиски молодняка. Телят воруют редко, на мясо они не годятся, притом с пастбища исчезли не один-два теленка, а целых 8, тут что-то не так, рассуждал участковый.

Хозяин прочесывал одно направление, Назымбек – другое. Через двое суток пропажу обнаружили в 30 км от поселка. Молодняк, видать, заблудился, отправившись искать свежую траву в пойму речушки. После этого случая нурлыкошевцы окончательно поверили своему участковому. Полтора года они к нему внимательно приглядывались, критически оценивая каждый шаг. Например, в штыки приняли его требование превратить благоустройство улиц и дворов в образ жизни. Многие хозяева сыпали золу ночью прямо в кювет или складывали навоз, дрова у центрального входа в дом.

Участковый вправе был составить за антисанитарию протокол, подвергнуть административному штрафу. Однако крайние и жесткие меры оставил на потом. С нарушителями взялся проводить воспитательную работу. Не ленился в день встречаться по несколько раз. Вместе с сельским акимом Базарбаем Абуовым установили на улицах мусорные урны, оборудовали контейнерные площадки, не скупясь на их количество, чтобы со стороны жителей не было никаких претензий. Для людей надо делать все, а потом с них уже спрашивать, считает наш герой.

Назымбек не стеснялся поднять брошенный на дорогу пакет с мусором. Жители все его движения видели, делая для себя выводы. И лед тронулся. Сегодня, посещая Нурлы-Кош, начальство глазам не верит. Поселок как на картинке: опрятный, светлый, зеленый... А ведь совсем недавно по нему ни пройти, ни проехать.

С участковым объезжали его ранней весной. Весь бытовой и строительный мусор из-под снега вот-вот вылезет, говорю Назымбеку, надо заранее готовиться к его уборке. Он молчит и только улыбается. Потом пояснил: «Заранее осенью весь хлам на свалку вывезли, осталось заборы после зимы поправить, подкрасить...»

Бросилось в глаза большое количество ночных фонарей. Ночью светло, как днем. «Уличное освещение заменяет видеокамеры», – смеется участковый, тем же скотокрадам стало не с руки наносить сюда визиты, хотя, казалось бы, условия для них идеальные. Прав Назымбек, рядом железная дорога, густые посадки кустарника, дальше степь, березовые околки. И все-таки лакомый кусочек им не по зубам. Прослышали барымтачи о беспокойном и бдительном участковом, стали искать «объекты» попроще. И опять наткнулись на Н. Танабергенова, не ведая, что оказались на его территории.

Кроме поселка Нурлы-Кош за ним закреплены две улицы и два микрорайона в пригородном Красном Яре, с которым Нурлы-Кош сливается индивидуальными постройками. В целом проживают на участке свыше 3 тыс. человек.

Ночью дежурному УВД Кокшетау поступил телефонный звонок: из сарая похитили четырех баранов. Опергруппа немедленно выехала на место происшествия. В ее составе находился и Назымбек, кража произошла на его территории по адресу: улица Жидек, 7. На пути следования полицейские встретили иномарку белого цвета. На всякий случай записали ее номер. Позже пробили по базе данных. Машина оказалась из соседнего Зерендинского района, что она делала ночью на улицах пригородного поселка – непонятно. Установили за ней слежку. Через пару дней в пять утра подозрительную иномарку в областном центре задержали с поличным. В багажнике оперативники обнаружили трех еще живых баранов. Но это, как выяснилось, был скот, украденный в СКО.

После расследования преступления перед полицейскими предстала такая картина. Группа скотокрадов состояла из пяти молодых парней от 18 до 20 лет. Гастролировала она в двух соседних областях: Акмолинской и Северо-Казахстанской, отличалась особым почерком. Бараны похищались по одним и тем же адресам. Наводчики сообщали, в каком сарае содержится более десятка баранов, охраны никакой, запоры слабые. Преступники подъезжали ночью, взламывали двери, забирая 2–3 головы живности. Остальное стадо оставляли, как потом нагло заявляли, на откорм.

После первой кражи хозяева успокаивались, теряли бдительность, думая, что в одну и ту же воронку снаряд дважды не падает, на что и рассчитывали скотокрады, совершая повторную вылазку.

В активе у Назымбека немало раскрытых преступлений, в том числе и личным сыском, однако он старается эти успехи обходить стороной, называя среди «соавторов» коллег, начальника поселкового отделения полиции Ордака Уалиева.

Но вернемся на его участок. Некогда проблемный он стал образцовым. Притихли хулиганы, семейные дебоширы, давно не слышно о кражах чужого имущества, угонах автотранспорта. В том же Нурлы-Коше общественный порядок иногда нарушали любители спиртного. Двоих «вылечил» самостоятельно, на одного подготовил документы для отправки на принудительное лечение.

...Назымбек Жунусбекович в полицию пришел 9 лет назад. Начинал с отдела охраны, был водителем дежурной части, младшим опером. Педагогические навыки, наверное, перенял от старшего лейтенанта полиции, инспектора по делам несовершеннолетних супруги Нургуль. Хотел спросить, кто в доме хозяин, но решил задать вопрос ближе к профессии: кто командует?

– Правопорядок, – отшутился Назымбек. – Он у нас везде главный...

...Пенсионер из Нурлы-Коша Мамадали Ганиев не знает смысла слова «кастинг». Объясняю ему просто – это отбор лучших из лучших. Он в знак понимания кивает головой и произносит: «Наш участковый такой кастинг успешно прошел…»