Кастинг на мюзикл "Нотр-дам де Пари" на казахском языке объявили в Астане

Культура
Министерство культуры и спорта РК при содействии Qazaqconcert объявило кастинг на самый масштабный проект этого года в Центральной Азии – мюзикл "Нотр-дам де Пари", сообщает inform.kz.
"Легендарный французско-канадский мюзикл Notre Dame de Paris, вошедший в Книгу рекордов Гиннесcа, зазвучит на казахском языке. Так, для постановки требуются вокальные исполнители, акробаты, хореографы. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 38 лет и высокий уровень владения казахским языком", – отметили в пресс-службе государственной концертной организации.
Участников, успешно прошедших кастинг, ожидает контракт на четыре месяца и зарубежные гастроли. Также в конкурсе могут принимать участие граждане других стран, сообщают организаторы.
Кастинг будет проходить с 27 по 30 июля 2018 года в центральном концертном зале "Казахстан". Сама премьера спектакля намечена на октябрь 2018 года.
Контакты: 8 702 684 12 95, 8 775 792 12 96. Заявки высылать на casting.ndpkz@gmail.com.
Нотр-Дам де Пари ("Собор Парижской Богоматери") – французско-канадский мюзикл по роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Композитор – Риккардо Коччанте, автор либретто – Люк Пламондон. Мюзикл дебютировал в Париже 16 сентября 1998 года. Мюзикл попал в Книгу рекордов Гиннесса как имеющий самый большой успех в первый год работы.
"Легендарный французско-канадский мюзикл Notre Dame de Paris, вошедший в Книгу рекордов Гиннесcа, зазвучит на казахском языке. Так, для постановки требуются вокальные исполнители, акробаты, хореографы. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 38 лет и высокий уровень владения казахским языком", – отметили в пресс-службе государственной концертной организации.
Участников, успешно прошедших кастинг, ожидает контракт на четыре месяца и зарубежные гастроли. Также в конкурсе могут принимать участие граждане других стран, сообщают организаторы.
Кастинг будет проходить с 27 по 30 июля 2018 года в центральном концертном зале "Казахстан". Сама премьера спектакля намечена на октябрь 2018 года.
Контакты: 8 702 684 12 95, 8 775 792 12 96. Заявки высылать на casting.ndpkz@gmail.com.
Нотр-Дам де Пари ("Собор Парижской Богоматери") – французско-канадский мюзикл по роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Композитор – Риккардо Коччанте, автор либретто – Люк Пламондон. Мюзикл дебютировал в Париже 16 сентября 1998 года. Мюзикл попал в Книгу рекордов Гиннесса как имеющий самый большой успех в первый год работы.