Глава государства 5 сентября посетит с рабочим визитом Костанайскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил пресс-секретарь Главы государства, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова

"В соответствии с ранее утвержденным графиком Президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. В рамках рабочей поездки он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова", - сообщил пресс-секретарь Акорды Руслан Желдибай на своей странице в Facebook.