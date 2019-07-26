Касым-Жомарт Токаев дал поручения акиму Нур-Султана

Президент
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Президенту Казахстана была представлена информация о социально-экономическом развитии столицы за первое полугодие 2019 года.
Касым-Жомарт Токаев дал Алтаю Кульгинову ряд поручений по наращиванию темпов строительства городских объектов, возведению доступного жилья, активизации работы по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, а также повышению благосостояния малообеспеченных семей.
Напомним, 15 июля 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан.
На заседании Президент дал ряд важных поручений кабинету министров, направленных на дальнейшее развитие экономики, повышение эффективности работы госаппарата и поддержку социальной сферы.
Также, в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество планирования госбюджета и поручил поставить окончательную точку в вопросе строительства легкорельсового транспорта в Нур-Султане.
Президенту Казахстана была представлена информация о социально-экономическом развитии столицы за первое полугодие 2019 года.
Касым-Жомарт Токаев дал Алтаю Кульгинову ряд поручений по наращиванию темпов строительства городских объектов, возведению доступного жилья, активизации работы по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, а также повышению благосостояния малообеспеченных семей.
Напомним, 15 июля 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан.
На заседании Президент дал ряд важных поручений кабинету министров, направленных на дальнейшее развитие экономики, повышение эффективности работы госаппарата и поддержку социальной сферы.
Также, в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество планирования госбюджета и поручил поставить окончательную точку в вопросе строительства легкорельсового транспорта в Нур-Султане.