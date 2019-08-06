Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Нурлану Ногаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Атырауской области Нурлана Ногаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о социально-экономическом развитии области и общественно-политической ситуации в регионе. Президенту также доложили о ходе исполнения ранее данных поручений по улучшению благосостояния населения.



Глава государства отметил необходимость сохранения и дальнейшего наращивания положительных темпов развития Атырауской области и модернизации инфраструктуры региона.



В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил акиму оказывать всемерную поддержку социально уязвимым слоям населения, а также обеспечить своевременную реализацию всех отраслевых программ.

