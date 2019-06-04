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Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию Атырауской области
В рамках рабочей поездки Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился общественностью Атырауской области, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства провел встречу с депутатами маслихата, членами общественного совета, представителями творческой и педагогической интеллигенции, ветеранских, профсоюзных и молодежных организаций, государственными служащими.

"Атырауская область – регион с богатым культурным и человеческим потенциалом. Достижения региона должны способствовать повышению качества жизни и доходов местных жителей. Акимат, Правительство, бизнес – все мы должны сосредоточиться на этом", – сказал Президент Казахстана, обращаясь к участникам встречи.

В выступлении большое внимание было уделено обеспечению роста благосостояния населения и максимальному использованию потенциала нефтегазового сектора для развития отечественных производителей. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству организовать системную работу по увеличению доли местного содержания в закупках продукции и услуг трех крупных проектов, обеспечению одинаковой оплаты труда иностранных и отечественных работников.

"Нам нужно создать все условия для того, чтобы наши граждане получали качественное образование и более высокую заработную плату. Я бы хотел обратиться к отечественным предпринимателям. Помните, что самое большое богатство государства и любой компании – это люди. Главное – создавать новые рабочие места, повышать зарплату", – подчеркнул Глава государства.

Президент остановился на вопросах диверсификации экономики области, в том числе на реализации проектов по производству полиэтилена и полипропилена, развитию рыболовства.

"Необходимо поддерживать другие отрасли местной экономики, кроме нефтегазового и нефтехимического комплексов. Нужно оживить работу рыбоперерабатывающих предприятий, привлечь инвесторов в этот сектор. Мы видим, что принимаемые меры не дают результатов. Наши граждане ждут реальных действий. Министерство сельского хозяйства и акимат должны сосредоточиться на этом вопросе", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на необходимость решения жилищного вопроса и экологических проблем, а также улучшения транспортной инфраструктуры.

"Какой должна быть хорошая дорога? Прежде всего, она должна давать возможность человеку быстро и безопасно добраться до пункта назначения. Важно не количество дорог, а их качество! Я буду оценивать работу акиматов исходя из этого требования. Например, сейчас требуется около 5 часов, чтобы преодолеть 120 километров между Индером и Миялы. А после ремонта потребуется всего полтора-два часа", – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также затронул вопросы справедливого распределения трансфертов при формировании бюджета страны и усиления борьбы с коррупцией.

Подводя итоги встречи, Глава государства поздравил всех присутствующих с Днем государственных символов Республики Казахстан и завершением священного месяца Рамазан.

Президент Казахстана за безупречную работу и значительный вклад в социально-экономическое развитие области наградил благодарственными письмами заведующего хирургическим отделением Атырауской областной больницы А. Дюсупова, менеджера общественного объединения "Болашак К" Г. Жумабаеву, оператора цеха переработки нефти и газа Н. Ергалиева, руководителя рыболовецкого звена производственного кооператива имени Амангельды У. Есалиева и учителя математики школы-лицея № 17 города Атырау С. Ерошенко.




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