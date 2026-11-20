Государство оказывает существенную поддержку данной отрасли, отметил Президент
Глава государства дал ряд поручений по развитию животноводства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт отметил, что государство оказывает существенную поддержку данной отрасли. Объемы кредитования предпринимателей, занимающихся этим традиционным видом хозяйственной деятельности, за последние годы ощутимо выросли.
«Основное внимание уделяется закупке племенного скота. Например, с прошлого года была запущена 71 товарно-молочная ферма, построено 33 откормочные площадки. Теперь нужно создать благоприятные условия для стабильной и эффективной работы этих предприятий. Следует обеспечить фермерские хозяйства высококачественными кормами. Также предстоит решить вопрос сбыта готовой продукции. Отдельное внимание нужно уделить возрождению пастбищ и увеличению объема пахотных земель. Важно, чтобы фермерские хозяйства имели доступ к источникам воды», - сказал он, выступая на третьем Форуме работников сельского хозяйства.
Приоритетной задачей он назвал модернизацию ветеринарной сферы.
«В соответствии с резолюцией Всемирной организации здоровья животных Казахстан получил статус страны, свободной от ящура. Это решение открывает нам новые возможности для наращивания экспортных поставок мясной и иной животноводческой продукции на внешние рынки, которые следует эффективно использовать. Требуется модернизировать систему учета поголовья скота и повысить качество лабораторной диагностики. Правительство должно устранить барьеры, препятствующие экспорту продукции», - резюмировал Глава государства.