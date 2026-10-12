Касым-Жомарт Токаев и Король Филипп провели брифинг для СМИ

Глава государства вновь подчеркнул, что исторический государственный визит Короля и Королевы бельгийцев открывает новую славную главу в истории двусторонних отношений и служит ярким свидетельством дружбы между народами Казахстана и Бельгии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Ваше Величество, Король, под Вашим мудрым и решительным руководством Бельгия остается страной, единой в своем многообразии и открытой миру. Ваша преданность своему народу и неустанные усилия по укреплению взаимопонимания между различными общинами Бельгии воплощают объединяющую роль Короны. В эти непростые времена Ваш моральный авторитет и непоколебимое чувство долга внушают уверенность и заслуживают глубокого уважения. Я искренне признателен Вам за дружбу и неизменную на протяжении многих лет приверженность укреплению связей с Казахстаном. Рад, что сегодня мы можем вместе внести вклад в упрочение этих связей. Благодаря Вашим неустанным усилиям и весомой поддержке мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее нашего сотрудничества, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев поделился некоторыми итогами плодотворных переговоров, прошедших в открытой, дружеской и конструктивной атмосфере.

– Мы подтвердили решимость крепить многоплановое партнерство между Казахстаном и Бельгией. Наши отношения не обременены политическими разногласиями или нерешенными вопросами. Это создает прочную основу для расширения сотрудничества по всем направлениям. Экономическое взаимодействие остается одной из ключевых опор наших двусторонних отношений. Бельгия входит в число ведущих инвестиционных партнеров Казахстана. С 2005 года объем бельгийских инвестиций в нашу экономику превысил 15 млрд долларов. Мы договорились активизировать взаимодействие и использовать новые возможности в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, биотехнологий, цифровизации и космических технологий. Приветствую участие в этом историческом визите представителей ведущих бельгийских компаний. Это наглядно свидетельствует о доверии Бельгии к экономическому потенциалу Казахстана. Наше Правительство продолжит создавать благоприятные условия для расширения присутствия бельгийских инвесторов и реализации новых перспективных проектов в Казахстане. Их полная и своевременная реализация будет находиться под моим личным контролем, – заверил Глава государства.

Как отметил Президент, запланированные на завтра Казахско-бельгийский бизнес-форум, Форум ректоров и круглый стол по критически важным минералам станут значимыми площадками для воплощения наших общих устремлений в конкретные результаты. Ожидается, что по итогам этих мероприятий будут подписаны десятки двусторонних соглашений и документов, которые придадут дополнительный импульс развитию партнерства.

Касым-Жомарт Токаев рассказал представителям СМИ о достигнутых договоренностях в культурно-гуманитарной сфере.

– Мы подтвердили намерения укреплять прямые связи между университетами, музеями и культурными учреждениями наших стран, а также развивать совместные образовательные программы и академические обмены. Высоко ценю усилия наших бельгийских партнеров, благодаря которым в Национальном музее Казахстана представлены выдающиеся произведения Джеймса Энсора. Приветствуем также развитие сотрудничества между Almaty Museum of Arts и KANAL-Centre Pompidou, что наглядно отражает творческий потенциал Бельгии и ее стремление к развитию культурной сферы. Эти инициативы открывают перед нашими гражданами уникальную возможность познакомиться с богатым художественным наследием Бельгии и способствуют дальнейшему сближению наших обществ. Приветствуем и достигнутый прогресс в упрощении взаимных поездок благодаря внесению изменений в Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев служебных паспортов. Принятое сегодня Совместное заявление отражает наши общие приоритеты, – отметил Глава государства.

По словам Президента, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

– Казахстан и Бельгия твердо привержены соблюдению норм международного права, укреплению многостороннего взаимодействия и мирному урегулированию конфликтов. В условиях нарастающей глобальной неопределенности диалог, взаимное доверие и ответственная дипломатия приобретают особую значимость. Мы подтвердили важность стратегического партнерства Казахстана с Европейским Союзом, закрепленного в соглашениях, подписанных в ходе моего недавнего визита в Брюссель, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства поблагодарил бельгийских коллег за теплый и символичный жест, отметив, что в эти минуты на центральной площади Брюсселя Гран-Плас, перед зданием городской ратуши, впервые поднимается государственный флаг Казахстана.

– Национальный девиз Бельгии «L’union fait la force» – «В единстве сила» – перекликается с казахской мудростью «Бірлік бар жерде тірлік бар» – «Là où il y a de l’unité, il y a de la prospérité». Именно эти общие ценности лежат в основе нашей дружбы. Уверен, что данный государственный визит станет поворотным моментом в истории казахско-бельгийских отношений. Народ Казахстана никогда не забудет вашу доброту, благородство и мудрость, – подытожил Президент.

Король бельгийцев Филипп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, отметив, что за последние тридцать лет наши страны выстроили прочные, неразрывные связи

– Когда Вы, господин Президент, посетили Брюссель и столь радушно пригласили нас совершить государственный визит в Вашу страну, у нас не возникло ни малейших сомнений в том, что мы должны принять это приглашение. Я особенно рад, что наш визит проходит в канун празднования 35-летия независимости Казахстана. Предстоящие три дня позволят нам ближе познакомиться с потенциалом и возможностями, которые открываются перед нашими странами благодаря сотрудничеству. Наша дружба получит дальнейшее развитие благодаря культурному обмену, а визит позволит нам ближе ознакомиться с богатым наследием и самобытностью Казахстана, – сказал Король Бельгии.

По словам Короля Филиппа, Бельгия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а многие бельгийские компании прочно закрепились на казахстанском рынке. Он подчеркнул, что с особым интересом ожидает предстоящее заседание казахско-бельгийского Делового совета. Король бельгийцев также обратил внимание на возросший авторитет Казахстана на международной арене и динамичный рост во всех отраслях экономики.

– Впечатляет то, как Казахстан продолжает укреплять свои позиции на мировой арене. Совсем недавно народ Казахстана поддержал конституционную реформу, отражающую новые амбиции страны. По всем меркам Казахстан сегодня представляет собой современное общество, опирающееся на многовековые основы и почитающее традиции. Благодаря высокообразованному населению, многочисленному среднему классу и современной инфраструктуре страна готова отвечать на вызовы будущего. Казахстан находится в авангарде цифровизации и разрабатывает уникальные решения, в частности, в сфере искусственного интеллекта. Высокий интерес представляет для нас возможность посетить центр Alem.AI и обсудить возможности для развития синергии между нашими странами, – сказал он.

Король Филипп выразил намерение поближе ознакомиться с богатой историей и культурой Казахстана.

– Я с большим нетерпением жду посещения знаковых достопримечательностей и музеев Астаны и Алматы, которые позволят нам прикоснуться к истории, уходящей корнями в эпоху Золотой Орды. Вместе с бельгийской делегацией я с воодушевлением ожидаю знакомства с природным и культурным богатством Казахстана, столь ярко описанным непревзойденным Абаем и составляющим основу казахской национальной идентичности. Казахстан олицетворяет гостеприимство – қонақжайлық. Страна активно содействует укреплению согласия и взаимопонимания не только внутри общества, но и на региональном и международном уровнях. Казахстан всегда играл важную роль в этом направлении, – отметил он.

В завершение Король бельгийцев еще раз выразил признательность за гостеприимство.

– Надеюсь, я правильно произнесу выражение «Шанырағыңыз биік болсын», которое как нельзя лучше передает дух государственного визита в Казахстан. Оно олицетворяет семейное единство, преемственность поколений, благополучие, мир и общий дом, – подытожил Король Филипп.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король бельгийцев Филипп приняли Совместное заявление.