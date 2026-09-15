Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён провели переговоры в расширенном составе

Программу государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея продолжили переговоры на высшем уровне с участием членов официальных делегаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Казахстана выразил признательность Президенту Ли Чжэ Мёну за приглашение посетить Корею и отметил исключительно важное значение своего визита.

– Как известно, Корея пользуется высоким международным авторитетом. Весь мир признает выдающиеся достижения Вашей страны в сферах экономики, науки и техники. Трудолюбие и усердие корейского народа служат примером для всех. Мы являемся свидетелями масштабных перемен, происходящих в Корее, и с большим интересом наблюдаем за ними. Мы считаем эти успехи результатом Вашей мудрой политики и упорного труда корейского народа. Наш народ считает генерала Хон Бом До особой исторической личностью. Его можно назвать настоящим патриотом и героем корейского народа. Одной из улиц Кызылорды присвоено его имя, а также открыт мемориальный комплекс. Корея – надежный стратегический партнер Казахстана, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил поступательную динамику развития двустороннего сотрудничества.

– В прошлом году мы провели первый телефонный разговор, в ходе которого условились продолжить развитие стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и дружбе. Сегодня мы достигли договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее, – заявил Глава государства.

Президент остановился на перспективах активизации торгово-экономических связей.

– Хорошие результаты демонстрируются во всех сферах наших взаимоотношений. На сегодня Корея инвестировала более 12 млрд долларов в экономику Казахстана. Всемирно известные корейские компании успешно работают на рынке Казахстана. Мы создаем для них все условия и продолжим делать это в будущем, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства затронул ключевые аспекты развития культурно-гуманитарных связей.

– В прошлом году Казахстан посетили около 51 тысячи граждан Кореи. Этому в значительной степени способствует быстрое развитие прямого воздушного сообщения между двумя странами. У нас появился крупный совместный проект – строительство города Алатау. Сегодня мы подписываем соглашение об открытии филиала Корейского института KAIST в Алатау. Уверен, что этот шаг даст новый импульс углублению нашего сотрудничества в области образования и науки, – сказал Президент.

Он высоко оценил уровень взаимодействия Астаны и Сеула на международной арене.

– Наши государства разделяют общие позиции по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Республики Корея вновь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за активное содействие в возвращении в Корею останков национального героя страны генерала Хон Бом До в 2021 году, подчеркнув, что корейский народ помнит и высоко ценит этот благородный жест.

Кроме того, Ли Чжэ Мён подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, заявив о близости внешнеполитических приоритетов двух стран.