Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры

Глава государства поблагодарил Президента Турции за теплый прием, а также поздравил его и весь турецкий народ с наступающим национальным праздником – Днем Республики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил настрой на дальнейшее углубление казахского-турецкого многопланового сотрудничества.
Собеседники констатировали поступательное развитие двусторонних отношений в духе вечной дружбы и расширенного стратегического партнерства.
Особое внимание было уделено перспективам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.