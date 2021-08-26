Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель обменялись мнениями о ситуации в Афганистане

Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

По инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Лидеры провели обстоятельной обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане. Касым-Жомарт Токаев по просьбе Шарля Мишеля подробно проинформировал его о позиции Казахстана по афганской проблематике. Он сообщил о решении временно разместить Офис ООН в Афганистане в Алматы в качестве символического жеста, символизирующего решительную поддержку всемирной организации.

Президент также рассказал, что соответствующая помощь оказывается афганским студентам в Казахстане. Глава государства считает, что Казахстан и ЕС могли бы тесно взаимодействовать друг с другом по афганской повестке дня, в том числе в самом Афганистане. Казахстан предоставил возможность заправки транспортных самолетов в своих аэропортах для эвакуации граждан стран ЕС.

Обоюдный интерес представляют такие направления сотрудничества, как незаконная миграция, наркотрафик, торговля людьми и оружием. Дипломатическое и другие профильные ведомства Казахстана могут оказать консультационное содействие ЕС по этим проблемам.

Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на стабилизацию ситуации в Афганистане после создания инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических групп, что было бы в интересах всего афганского народа, страдающего от войны.

Президент Европейского Совета высказал признательность за полезную беседу, отметив совпадение точек зрения по большинству вопросов афганской тематики. Шарль Мишель заявил, что ожидает личной встречи в ходе визита Президента в Брюссель в конце этого года, чтобы провести подробный обмен мнениями по обширной повестке дня сотрудничества Казахстана с ЕС.





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