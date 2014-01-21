– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы с вами беседуем вслед за обнародованием традиционного Послания Президента. Благодарю вас за то, что нашли возможность для оперативной беседы. Вы долгие годы работали министром иностранных дел, возглавляли Правительство, верхнюю палату Парламента – Сенат, встречались и беседовали с выдающимися деятелями современности, а в последние годы являлись заместителем генерального секретаря ООН и, так сказать, имели возможность со стороны посмотреть на Казахстан. Как наша страна позиционируется в современном мире?

– Да, во время работы и в Казахстане, и за рубежом у меня была возможность встречаться, беседовать и проводить переговоры с крупными государственными деятелями. Находясь на высокой должности в ООН, я, конечно же, внимательно наблюдал за событиями в родной стране, радовался ее достижениям под авторитетным лидерством Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Не скрою, гордился тем, что представлял Казахстан, ставший влиятельным государством в этом сложном и противоречивом мире.

За рубежом Казахстан воспринимается как страна, достигшая за короткий исторический срок впечатляющих успехов в государственном строительстве и экономике. В ООН Казахстану присвоен особый статус «быстро развивающегося государства». На фоне многочисленных стран, заработавших ярлык «несостоявшихся государств», это несомненный успех, прежде всего нашего Президента, признанного мировым сообществом в качестве политика глобального масштаба. Мощный, стабильный и динамичный Казахстан уже стал серьезным фактором глобальной и региональной безопасности.

Развитие Казахстана полностью укладывается в положительные мировые тенденции. В нашу страну поверили как в надежного партнера. Казахстан стал неотъемлемой частью мирового сообщества. Его уважают за реальный вклад в ядерное разоружение, укреп­ление международной безопасности, интеграции и многостороннего экономического сотрудничества.

– Как оценивается деятельность Президента мировым сообществом? Хорошо известны ваши слова о том, что феномен Назарбаева возник на стыке двух частей света – Европы и Азии, двух цивилизаций – восточной и западной, двух политических систем – тоталитаризма и демократии. Что вы могли бы сказать о роли Главы государства в достижении успехов, о которых говорили сейчас?

– Весь мир знает и уважает нашего Президента как талантливого и волевого лидера, выдающегося реформатора, созидателя и стратега. Можно с твердой уверенностью сказать, что нашей стране сильно повезло, поскольку в решающий исторический момент ее возглавил именно Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Будучи заместителем генерального секретаря ООН, я встречался со многими руководителями государств, наблю­дал за их деятельностью и пришел к выводу, что в современном мире нет таких лидеров, как наш Президент, с точки зрения стратегического мышления, опыта и авторитета. Именно он превратил бывшую советскую рес­публику в успешное государство, в региональную державу, с мнением которой считаются все ведущие страны.

Во всемирную историю Президент Нурсултан Назарбаев уже вошел как лидер глобального антиядерного движения. Такого почетного статуса не удостаивался ни один из руководителей государств.

Историческая заслуга Елбасы заключается в том, что ему удалось изменить менталитет нашей нации, вышедшей из тесной шинели застойной политической системы и архаичной экономики. Под лидерством Главы нашего государства Казахстан признан в качестве динамично растущей, открытой и конкурентоспособной экономики. Наша страна сделала мощный рывок вперед в развитии парламентаризма и гражданского общества, что обусловило необратимый характер демократических процессов в Казахстане.

– Известно, что в разных странах существуют разные формы обращений глав государств к народу. Чем отличаются Послания Президента Казахстана? Какую роль они играли и играют в развитии нашей страны?

– Во многих странах послания их руководителей адресованы к парламентам и отражают в основном внутриполитическую ситуацию и экономическое положение, а также основные направления внешней политики. Как правило, ежегодное официальное обращение – это конституционно закрепленная обязанность Главы государства.

В Казахстане Президент обращается не только к Парламенту, но и ко всей нации. Именно поэтому местом для обнародования этого поистине исторического Послания Президент выбрал Дворец Независимости. Это эффективная форма взаимосвязи между Главой государства и всем обществом. С момента принятия Конституции в 1995 году Послания Президента стали важнейшими политическими событиями в нашей стране. На основе Посланий, содержащих поручения Правительству и законодательной власти, принимаются конкретные меры, нацеленные на устойчивое развитие нашей страны.

Послания нашего Лидера представляют собой особо важные документы, содержащие глубокий анализ всех сторон социально-экономического развития Казахстана. Именно Послания Елбасы дали решающий импульс выводу нашей страны на глобальную траекторию устойчивого развития.

– Теперь же хотел бы задать вопросы по нынешнему Посланию Президента. Какие главные черты этого документа можно выделить в первую очередь? Чем это Послание отличается от предыдущих?

– Мы все стали свидетелями поистине исторического события, поскольку нынешнее Послание Главы государства имеет особый характер. Оно представляет собой конкретную программу мер по реализации долгосрочной Стратегии до 2050 года.

Елбасы изложил и обосновал совершенно новую концепцию в отечественной истории – «Мәңгілік Ел». По сути это национальная идея и государственная идеология нашего государства. «Мәңгілік Ел» является уникальной исторической миссией всех казахстанцев, во главе которых находится великий Президент Нурсултан Абишевич­ Назарбаев.

Идея «Мәңгілік Ел» базируется не только на многовековой мечте нашего народа, но и на конкретных результатах развития Казахстана за годы независимости.

Нынешнее Послание, безусловно, отличается от всех предыдущих документов масштабами качественно новых задач. Повторюсь, Казахстан уже не тот, что был ранее, сегодня он представляет собой сильное государство, объем ВВП которого превосходит экономики всех центральноазиатских стран вместе взятых. В то же время у нас есть все основания утверждать, что это только начало большого пути. Послание Елбасы вселяет надежду и уверенность в светлое будущее нашего государства. Его Стратегия вхождения в число 30 самых развитых стран мира – это наглядное свидетельство государственного подхода к национальным интересам государства, поистине отеческой заботы о гражданах страны, особенно молодежи, которой предстоит выполнять содержащиеся в Послании директивы и задачи.

Нурсултан Абишевич заявил об особой важности создания наукоемкой экономики, повышения энергоэффективности и производительности труда, развития малого и среднего бизнеса, улучшения сервиса, модернизации агропромышленного комплекса. Опираясь на мощный экономический фундамент, можно продолжать эффективную политику, внешнюю и внутреннюю, с опорой на решение социальных вопросов.

В целом Послание – это документ, к которому все мы будем обращаться много раз и находить в нем убедительные ответы на все вызовы современности.

Исторические личности отличаются от «проходных» политических фигур стратегическим видением, масштабностью мышления. Читая Послание Президента, вновь убеждаешься в том, что он смотрит далеко и видит многое.

– Президент поставил задачу: Казахстан должен стать одной из самых безопасных и комфортных для проживания людей стран мира, и обозначил пути ее осуществления. Что вы можете сказать о долгосрочных приоритетах данной работы и роли законодательной ветви власти в этом процессе?

– Говоря о безопасности и комфорте, Президент выделил важные характеристики развитой страны – мир, стабильность, справедливое правосудие и эффективный правопорядок. История показывает: забвение этих основополагающих принципов приводит к упадку, депрессии, а порой к трагедиям с далеко идущими последствиями. Поэтому Послание обращено в будущее, его значение невозможно измерить жизнью одного поколения людей, это документ поистине исторической важности.

Достижение целей Стратегии-2050 требует личного участия и активной позиции каждого гражданина, желающего жить в развитом демократическом обществе. Это как раз тот случай, когда каждый из нас должен спросить: «А что я могу сделать для своего государства?».

Чтобы, например, достичь надлежащего уровня сервиса во всех сферах общественной жизни или создать беспрепятственную зону для инвалидов, не надо рассчитывать только на государственный аппарат, хотя от него многое зависит, но следует всем обществом сплотиться для решения этих задач, поскольку они носят общенациональный характер. То же самое касается других положений Послания. В этом-то и важность данного документа. Ведь Елбасы обращается ко всей нации, ко всем гражданам с требованием сообща взяться за строительство благополучного, успешного Казахстана. Поэтому мы говорим о «Мәңгілік Ел» как об объединительной идеологии нашего народа.

Что касается законотворческой деятельности, то, как вы знаете, Президент дал Правительству ряд конкретных поручений внести в Парламент пакет законопроектов для обеспечения реализации положений Послания. В ближайшее время депутаты отправятся в регионы для встреч с населением, работниками социальной сферы, трудовыми коллективами, представителями бизнеса на местах для разъяснения Послания Президента. Это важный канал обратной связи, получения реальной информации от людей труда и учащейся молодежи в преддверии скрупулезной работы по законодательному обеспечению ини­циатив Главы государства.

– «При движении в число 30 развитых стран мира нам необходима атмосфера творчества, честной конкуренции, справедливости, верховенства закона и высокой правовой культуры», – говорится в Послании. В этом плане немало людей, которые утверждают, что у нас принимаются хорошие законы, но они плохо выполняются. Вы согласны с таким мнением? Что, на ваш взгляд, следует предпринимать для повышения правовой культуры в обществе?

– С мнением о низкой правовой культуре отчасти можно согласиться, но в то же время надо признать, что прогресс тоже имеется, о чем свидетельствуют отчеты международных организаций. Надзорные органы должны внимательно следить за соблюдением законности, а мы, депутаты, обращать пристальное внимание на факты несоблюдения законов.

За годы независимости Казахстан сумел стать правовым обществом, где усиливается верховенство закона. Демократия в нашей стране обрела необратимый характер. Что касается законодательной власти, то парламентаризм занял подобающее ему место в государственной системе. Сужу по целому ряду стран, которые позицио­нируют себя демократическими, но их парламенты обладают меньшими полномочиями, нежели законодательный орган нашей страны.

Наши граждане должны не только знать свои права, но и отстаивать их в законном порядке. Это основной принцип демократического общества. Страны, в которых нет правовой справедливости, обречены на регресс.

Помимо правовой культуры, нам важно воспитывать культуру труда. Для достижения целей Стратегии-2050 необходимо использовать все интеллектуальные ресурсы нашего государства, нужно много работать.

В этом плане показателен пример Южной Кореи, эта страна, не имея природных ресурсов, в условиях конфликта с Севером и острой конкуренции со стороны Японии и Китая создала общество труда и за короткое время превратилась в индустриальную державу. Корейцы стали много работать, так как знали, во имя чего работают, видели цель.

Послание Президента ставит перед всей нацией четкие цели и задачи. Теперь нужно много работать, чтобы стать «Мәңгілік Ел».

– Нурсултан Абишевич особо подчеркнул необходимость следования принципу адекватности общемировому развитию. Вы до недавнего времени были одним из руководителей самой авторитетной организации мира – ООН. Как вы определяете главные тенденции общемирового развития?

– Современные мировые тенденции являются весьма противоречивыми. С одной стороны, мир идет по пути беспрецедентного обновления технологий, мощного развития информационно-коммуникационного сектора на базе по-настоящему инновационных разработок. Мир стоит на пороге открытий, которые в корне изменят менталитет человечества.

Концепция устойчивого развития, гармонии экономики и экологии становится императивом современной жизни, усиливается понимание, что без внедрения принципов устойчивости, о которых говорилось на саммите тысячелетия ООН еще в 2000 году, уже невозможно успешное будущее как отдельных стран, так и человечества в целом.

С другой стороны – колоссальный разрыв между богатыми и бедными, острый голод, дефицит питьевой воды и элементарных удобств для сотен миллионов людей, дискриминация по гендерному и этническому признакам, наплыв беженцев из проблемных стран, незаконная миграция, наркобизнес, болезни и торговля людьми. Многие развитые страны страдают от массовой безработицы, доходящей, как в Испании, до 30 процентов.

Нестабильность и непредсказуемость все больше доминируют в глобальной политике и экономике. И Президент в Послании совершенно справедливо предупреждает, что «легкой прогулки» по ХХI веку не будет. В то же время Нурсултан Абишевич на основе глубокого анализа высказал прогноз, что ближайшие 15–17 лет могут стать для Казахстана «окном возможностей». Главное – не упустить возможности благоприятной конъюнктуры, работать упорно и целенаправленно.

– На чем зиждется наша уверенность в осуществлении главной цели Стратегии-2050 – вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира?

– Большое преимущество современного Казахстана – именно в наличии сильного лидерства. Достигли бы мы сегодняшних успехов во всех сферах жизни, не имея во главе нации такого выдающегося политика, как Нурсултан Абишевич Назарбаев? Конечно же, нет. Кроме того, уверенность в конечном успехе зиждется на человеческом потенциале Казахстана. Наши граждане – это сообщество интеллектуально развитых и патриотически настроенных людей, готовых приложить все усилия для построения великой страны. Казахстанцы достойны того, чтобы жить в благополучном государстве, входящем в первые ряды наиболее развитых стран.

Сауытбек АБДРАХМАНОВ