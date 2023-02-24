Токаев наградил казахстанских спасателей, работавших в Турции

Государственными наградами за самоотверженность при исполнении служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турции и Сирии, награждены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Указом главы государства за самоотверженность при исполнении служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турецкой Республике и Сирийской Арабской Республике, награждены:
Орденом «Айбын» ІI степени:
1. Жоламанов Айдын Каракоржинович, начальник специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
2. Топанов Курмангали Сатыбаевич, командир корабля авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.
Орденом «Құрмет»:
1. Айтпаев Ардак Максутович, заместитель руководителя отряда – спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
2. Сойко Руслан Анатольевич, руководитель отделения – спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
3. Цой Владимир Константинович, руководитель отряда – спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью «Ерлігі үшін»:
1. Алдабекова Алмагуль Амангельдыевна, врач филиала Центра медицины катастроф по Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
2. Арифджанов Султан Бахтиярович, начальник управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям;
3. Берлыбеков Ерик Берикович, главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;
4. Горбачев Виталий Евгеньевич, руководитель отделения – спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;
5. Денисов Дмитрий Анатольевич, главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;
6. Козыбахов Жазылбай Калдыбаевич, руководитель филиала – врач Центра медицины катастроф по городу Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;
7. Оразалин Кахарман Нуртасович, начальник департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;
8. Сарсембаев Абдолла Валериевич, руководитель отделения – спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:
1. Хабиболла Берікболсын Нұрболатұлы, командир корабля литерного авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.
Медалью «Ерен еңбегі үшін»:
1. Гудеев Николай Николаевич, штурман самолета Ил-76 летной службы РГП «Государственная авиакомпания «Беркут»;
2. Оспанкулов Нуржан Абдубакиевич, штурман-инструктор самолета Ил-76 летной службы государственной авиакомпании «Беркут».
Почетной грамотой Республики Казахстан:
1. Каппасов Наурыз Мерекеулы, руководитель отделения – спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Также Благодарностью президента Республики Казахстан отмечены 112 человек, в том числе спасатели, медицинские работники, кинологи и авиационные специалисты.