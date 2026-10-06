Касым-Жомарт Токаев наградил Султана Омана орденом «Алтын Қыран»

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«Оман является стратегически важным и проверенным временем партнером Казахстана в арабском мире. На протяжении более трех десятилетий наше сотрудничество развивается в духе доверия, взаимопонимания и поддержки. Сегодня, приветствуя Ваше Величество в Астане, мы выводим наши отношения на исторически значимый уровень. Это первый государственный визит Султана Омана в Казахстан и Центральную Азию. Я рассматриваю этот визит как знак искреннего уважения к моей стране и как символ взаимного стремления обеих стран к развитию торговли и сотрудничества во всех сферах, представляющих общий интерес, будь то традиционные отрасли – нефть и газ, или такие новые области, как транспорт и логистика, цифровизация и искусственный интеллект, а также обмен информацией о возможностях налаживания торговых связей и о сельскохозяйственной продукции. Мы рады, что у нас есть такой стратегический партнер, как Оман, и будем делать все возможное, чтобы быть надежным партнером Вашей страны», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил неизменную личную приверженность Султана Хайсама бен Тарика Аль Саида укреплению двусторонних отношений.

«Ваше Величество, Вы – великий государственный деятель. Ваш дальновидный подход к государственному управлению и многолетнее служение своему народу заслуживают глубокого уважения. Народ Казахстана относится к Вам с высочайшим почтением и гордится тем, что может называть Оман не только партнером, но и дружественным братским государством. Инвестируя в человеческий капитал, внедряя инновации и создавая экономику, ориентированную на будущее, Вы наглядно демонстрируете, как стратегическое видение способно преобразить государство и обеспечить его устойчивое процветание. Программа Oman Vision 2040 отражает Ваш стратегический курс на формирование диверсифицированной, конкурентоспособной и устойчивой экономики при сохранении национальной идентичности, ценностей и традиций страны. Как истинный лидер, защитник мира и воплощение мудрости, Вы продолжаете вдохновлять многих людей во всем мире и политиков высокого уровня», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент остановился на роли Омана в укреплении региональной стабильности, развитии межрелигиозного диалога и реализации гуманитарных инициатив.

«Ваше умение выстраивать мосты между различными сторонами и содействовать взаимопониманию способствовало закреплению уникального места Омана в региональных и международных делах. Мы высоко ценим такой подход. Ваша страна по праву считается наиболее эффективным, справедливым и беспристрастным международным посредником. Ваш исторический визит навсегда останется важной вехой в летописи двусторонних отношений Казахстана и Омана. Для меня большая честь вручить Вам, Ваше Величество, орден «Алтын Қыран» в знак признания Вашего неоценимого вклада в укрепление уз дружбы между нашими народами», – отметил Глава государства.

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид также наградил Президента Касым-Жомарта Токаева высшей государственной наградой Султаната Оман – орденом Аль Саида.