Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву

Президент Казахстана поздравил главу Азербайджана с Днем Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
В своем поздравлении Глава государства отметил особое значение этой даты в истории азербайджанской государственности.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность Дня Победы для укрепления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, что отвечает интересам всех государств региона.
Президент Казахстана также высоко оценил уровень стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.
Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран.