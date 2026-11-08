Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В своем поздравлении Глава государства отметил особое значение этой даты в истории азербайджанской государственности.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность Дня Победы для укрепления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, что отвечает интересам всех государств региона.

Президент Казахстана также высоко оценил уровень стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран.