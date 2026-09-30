Выступая на открытии казахстанско-баварского технологического форума, Касым-Жомарт Токаев назвал Баварию поистине уникальным регионом, в котором технологический прогресс и высокие достижения промышленности сочетаются с богатым культурным наследием, прочными традициями и выдающимся духом инноваций, сообщает Kazpravda.kz
– Немецкий бизнес пользуется в нашей стране высокой репутацией благодаря качеству, надежности и технологичности. Сегодня имеются все возможности для дальнейшего укрепления наших экономических связей. Особое место в этом отношении занимает Бавария – один из ведущих промышленных регионов Европы и всемирно признанный центр инженерии и высоких технологий. Для наших граждан маркировка «Сделано в Германии» всегда была синонимом качества и надежности. Именно поэтому я счел важным лично посетить Мюнхен для прямого диалога с политическим руководством и представителями деловых кругов Баварии, – заявил Президент.
Как он отметил, Бавария является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана среди федеральных земель Германии.
– Основными позициями казахстанского экспорта являются нефть, ферросплавы, сталь, железо, медь, алюминий, неорганические химические вещества, масличные культуры, зерно и другие товары, – сказал Касым-Жомарт Токаев.