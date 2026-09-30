Касым-Жомарт Токаев назвал Баварию поистине уникальным регионом

– Немецкий бизнес пользуется в нашей стране высокой репутацией благодаря качеству, надежности и технологичности. Сегодня имеются все возможности для дальнейшего укрепления наших экономических связей. Особое место в этом отношении занимает Бавария – один из ведущих промышленных регионов Европы и всемирно признанный центр инженерии и высоких технологий. Для наших граждан маркировка «Сделано в Германии» всегда была синонимом качества и надежности. Именно поэтому я счел важным лично посетить Мюнхен для прямого диалога с политическим руководством и представителями деловых кругов Баварии, – заявил Президент.