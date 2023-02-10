Касым-Жомарт Токаев обратился к парламентариям Центральной Азии

Президент, Международное сотрудничество, Сенат
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Глава государства отметил, что формировавшиеся на протяжении столетий тесные и дружественные отношения между народами региона в последние годы вышли на новый уровень развития, и данный процесс полностью отвечает их национальным интересам.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

В Туркестане состоялся Межпарламентский форум государств Центральной Азии с участием руководителей палат Парламентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Место для проведения встречи лидеров Парламентов было выбрано неслучайно. Город Туркестан имеет сакральное и культурно-историческое значение для народов стран Центральной Азии. Уникальная площадка, на которой собрались парламентарии региона, стала местом для обсуждения актуальных вопросов развития единого духовно-культурного пространства и перспектив расширения межпарламентских взаимоотношений, отметили в Сенате.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев начал свое выступление со слов соболезнования народу братской Турции в связи с последствиями разрушительного землетрясения. Он также выразил слова поддержки близким и семьям погибших, пожелав выздоровления пострадавшим.

Далее, спикер Сената озвучил приветственное обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева участникам Форума.

Глава государства отметил, что формировавшиеся на протяжении столетий тесные и дружественные отношения между народами в последние годы вышли на новый уровень развития. И данный процесс полностью отвечает национальным интересам стран региона.

«Инициатива о проведении Межпарламентского форума является весьма своевременной, отвечает коренным интересам наших народов. Значимость парламентской дипломатии чрезвычайно возросла на фоне сложной геополитической ситуации и турбулентности мировой экономики. Деятельность парламентариев играет огромную роль в законодательном обеспечении двусторонних договоренностей, сохранении атмосферы дружбы и добрососедства, укреплении взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Сегодня для наших стран огромное значение имеет последовательное углубление экономической кооперации. Приоритетного внимания требуют задачи наращивания региональной и приграничной торговли, развития партнерства в транзитно-транспортной сфере, запуска новых совместных проектов. Для сохранения общего духовного наследия и формирования единого культурно-исторического пространства Центральной Азии важно наполнить новым содержанием гуманитарное сотрудничество», – говорится в приветственном слове Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев поблагодарил коллег за поддержку и участие в работе форума и подчеркнул, что укрепление межпарламентского диалога станет совместным вкладом в углубление и расширение стратегического сотрудничества между государствами центрально-азиатского региона.

Как отметил Маулен Ашимбаев, в основу единой центральноазиатской идентичности заложена этническая, языковая, религиозная, духовная и историческая близость.

«Испокон веков по территории Центральной Азии пролегали маршруты Великого Шелкового пути – главной торговой артерии средневековья, соединявшей Восток и Запад. Это способствовало формированию общего торгово-коммуникационного и культурного пространства. Однако нас объединяет не только прошлое, но и настоящее. Страны Центральной Азии имеют общие интересы и общие задачи. Исходя из этого, будущее Центральной Азии в тесном сотрудничестве и доверительном диалоге, в выработке совместных ответов на внешние и на внутренние вызовы. Эти вопросы регулярно обсуждаются на встречах Глав наших государств как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Эти приоритеты и мы должны последовательно продвигать на треке межпарламентского взаимодействия», – акцентировал внимание участников форума Маулен Ашимбаев в ходе встречи.

В этой связи председатель Сената обозначил 5 основных направлений сотрудничества, на которых могли бы сосредоточиться в своей работе участники Форума. В их числе роль форума, как эффективной площадки для парламентского диалога и обсуждения конкретных направлений межпарламентского сотрудничества. Использование потенциала платформы для обмена опытом законодательного обеспечения реформ и решения актуальных проблем региона – совместное использование трансграничных рек, обеспечение экологической и энергетической устойчивости, решения иных вопросов.

Ещё одно предложение Маулена Ашимбаева – усилить культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепить диалог между интеллигенцией стран Центральной Азии.

«Убежден, что сегодняшний Межпарламентский Форум может стать эффективной площадкой для системной работы парламентариев. Предлагаем проводить Межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии. Причем не только в столицах, но и в других городах, имеющих для наших народов сакральное и культурно-историческое значение. Приоритетные направления нашего многостороннего взаимодействия изложены в Туркестанской декларации», – отметил Маулен Ашимбаев, обозначив ключевые направления взаимодействия.

Таким образом, в Туркестанской декларации, принятой по итогам Форума, нашли своё отражение перспективы дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений, направленных на расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии с присущей ей уникальной идентичностью.

Кроме того, на полях Форума Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами – главами Парламентов стран Центральной Азии.

В ходе встречи с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым была отмечена важность прошедшего недавно VII Форума казахско-кыргызской интеллигенции и стремление сторон к дальнейшему культурному и духовному сближению народов. В этой связи была обозначена необходимость дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском направлении с акцентом на конкретику и практическое содержание.

На встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой ключевое внимание было уделено созданию законодательной основы для расширения торгово-экономических связей, реализации ряда совместных проектов. Кроме того, собеседники обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере образования и культуры.

Беседа с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой включала в себя тезисы о культурно-гуманитарном сотрудничестве, а также важности взаимодействия в водно-энергетической сфере.

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