Касым-Жомарт Токаев открыл инвестфорум «Казахстан – Китай»

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что вечное всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая имеет прочную историческую основу и уверенно развивается в духе добрососедства и взаимного доверия.

– Личное внимание и твердая поддержка моего близкого друга многоуважаемого Председателя Китайской Народной Республики г-на Си Цзиньпина вывели двусторонние отношения на беспрецедентно высокий уровень. Казахско-китайское взаимодействие в новом «золотом тридцатилетии» приобрело всеобъемлющий характер во всех ключевых сферах. Китай является основным торговым партнером Казахстана. По итогам прошлого года товарооборот приблизился к рекордной отметке в 50 млрд долларов.

Наши правительства активно работают над увеличением взаимной торговли до 100 млрд долларов. Уверенную динамику демонстрирует и инвестиционное сотрудничество. Китайская Народная Республика традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Казахстана с совокупным объемом вложений свыше 29 млрд долларов. В Казахстане успешно работают более девяти тысяч предприятий с китайским участием – это почти каждая седьмая иностранная компания, зарегистрированная в нашей стране, – сказал Глава государства.