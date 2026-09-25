Касым-Жомарт Токаев открыл инвестфорум «Казахстан – Китай»

Пресс-служба Президента опубликовала выступление Главы государства, сообщает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что вечное всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая имеет прочную историческую основу и уверенно развивается в духе добрососедства и взаимного доверия.
– Личное внимание и твердая поддержка моего близкого друга многоуважаемого Председателя Китайской Народной Республики г-на Си Цзиньпина вывели двусторонние отношения на беспрецедентно высокий уровень. Казахско-китайское взаимодействие в новом «золотом тридцатилетии» приобрело всеобъемлющий характер во всех ключевых сферах. Китай является основным торговым партнером Казахстана. По итогам прошлого года товарооборот приблизился к рекордной отметке в 50 млрд долларов.
Наши правительства активно работают над увеличением взаимной торговли до 100 млрд долларов. Уверенную динамику демонстрирует и инвестиционное сотрудничество. Китайская Народная Республика традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Казахстана с совокупным объемом вложений свыше 29 млрд долларов. В Казахстане успешно работают более девяти тысяч предприятий с китайским участием – это почти каждая седьмая иностранная компания, зарегистрированная в нашей стране, – сказал Глава государства.
Президент сообщил, что последовательно укрепляется партнерство в таких сферах, как промышленность, цифровизация, развитие «умных городов», спутниковые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование. По его словам, важной правовой основой для наращивания двустороннего сотрудничества стала ратификация Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.
– Существенный вклад в расширение деловых контактов также вносит установленный между нашими странами безвизовый режим. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в Казахстане созданы максимально благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций и реализации крупных проектов. Основные положения Конституции, вступившей в силу 1 июля нынешнего года, составляют мощный правовой фундамент для укрепления инвестиционного потенциала страны, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.