Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой ряда предприятий СКО

Президент
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Фото пресс-службы Президента РК
В рамках поездки в СКО Глава государства посетил завод по производству металлопластиковых изделий ТОО "Радуга", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе посещения цеха Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности компании и продемонстрировали образцы выпускаемой продукции.

Директор предприятия Дмитрий Шарапаев сообщил, что на заводе работает 1,5 тыс. человек, а ассортимент товаров превышает 500 наименований, которые реализуются почти во всех регионах страны и нескольких крупных городах России.





Также Касым-Жомарт Токаев посетил завод им. С.М. Кирова.



Глава государства ознакомился с продукцией предприятия, осмотрел участки изготовления многослойных печатных плат и поверхностного монтажа. Президент заслушал отчет о текущей деятельности и планах завода по дальнейшей технологической модернизации.

По словам директора предприятия Амангельды Аргинбаева, скорый запуск линии по производству многослойных печатных плат впервые в стране позволит выпускать соответствующие мировым стандартам изделия, которые будут применяться в различных отраслях экономики страны и поставляться на экспорт.

Предприятие, на котором работает более 500 человек, является одним из флагманов отечественного машиностроения. Завод выпускает более 100 наименований продукции гражданского и военного назначения, предназначенной для использования в железнодорожной, нефтегазовой, энергетической отраслях.




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