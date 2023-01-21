Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей "Алакай" в Лисаковске

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Президент, отметив многолетний добросовестный труд Любови Захаровой в системе образования и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, вручил ей Благодарственное письмо и нагрудный знак "Алтын барыс".

Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с представителями молодежи региона.

"Конечно, не обязательно жить в большом городе, чтобы проявить свои способности, работать на благо народа, вносить свою лепту в развитие страны. Я уже говорил, что Лисаковск намного чище, аккуратнее, компактнее по сравнению с другими моногородами. Занимаясь бизнесом и полезными делами, несомненно, вы вносите свой большой вклад. Нам нужно развивать такие города", – сказал Президент.