Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей "Алакай" в Лисаковске

Директор Центра Любовь Захарова презентовала главе государства проект будущего аквапарка, скалодрома и летнего лагеря,передает Кazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Президент, отметив многолетний добросовестный труд Любови Захаровой в системе образования и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, вручил ей Благодарственное письмо и нагрудный знак "Алтын барыс".
Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с представителями молодежи региона.
"Конечно, не обязательно жить в большом городе, чтобы проявить свои способности, работать на благо народа, вносить свою лепту в развитие страны. Я уже говорил, что Лисаковск намного чище, аккуратнее, компактнее по сравнению с другими моногородами. Занимаясь бизнесом и полезными делами, несомненно, вы вносите свой большой вклад. Нам нужно развивать такие города", – сказал Президент.