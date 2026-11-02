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Касым-Жомарт Токаев ознакомился с социально-экономическим развитием Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду



Главе государства была представлена информация об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области, реализации инвестиционных проектов и планах по дальнейшей модернизации региона.



По итогам девяти месяцев рост экономики области составил 2,9%, промышленного производства – 4,9%. Существенную динамику демонстрирует машиностроение, где рост достиг 26,2%. Инвестиционный портфель региона на период до 2032 года включает 186 проектов общей стоимостью 7 трлн тенге. Их реализация позволит создать 36 тысяч новых рабочих мест.





Особое внимание уделяется открытию новых производств, углублению переработки сырья, укреплению минерально-сырьевой базы и привлечению отечественных и зарубежных инвесторов.



Президент также был проинформирован о развитии агропромышленного комплекса, жилищном строительстве и модернизации социальной инфраструктуры. За последние три года в Карагандинской области построено 92 сельских объекта здравоохранения и 13 школ, продолжается реновация образовательных учреждений.



Реализуются проекты в сферах спорта, культуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках программы «Таза Қазақстан» ведется благоустройство населенных пунктов, создание новых общественных пространств и экопарков.



Согласно прогнозам, рост экономики области по итогам года составит 4%. Дальнейшее развитие региона будет обеспечиваться за счет укрепления промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов и повышения качества жизни населения.