Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Эмиром Катара

Глава государства поговорил с эмиром Катара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Касым-Жомарт Токаев в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН побеседовал с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани", - проинформировали в Акорде.

Также на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел встречи с Главой Правительства Андорры Ксавьером Эспотом Саморой, Президентом Молдовы Майей Санду и Президентом Литвы Гитанасом Науседой, добавили в пресс-службе.