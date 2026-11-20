Стране нужны настоящие государственники, для которых благосостояние народа и национальные интересы превыше любых личных выгод, заявил Глава государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Подлинный патриотизм – это забота о людях и о том, что мы оставим потомкам. Блага приходят и уходят, а конкретные достижения, доброе имя, в том числе объекты социальной инфраструктуры, останутся людям, будущим поколениям. Для утверждения верховенства закона в обществе нужна надежная опора – наличие внутреннего стержня и твердых моральных принципов в людях», - сказал он, выступая на третьем Форуме работников сельского хозяйства.
Поэтому столь важно формировать новую общественную этику и продвигать концепцию «Таза Қазақстан», поскольку чистота должна быть не только вокруг, в прямом понимании слова, что тоже важно, но и в помыслах, словах и поступках всех граждан.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что люди, принимающие решения, влияющие на судьбы граждан, должны быть безупречны в своих намерениях, помыслах и поступках.
«Еще раз повторяю: никто не может быть выше Закона. Это требование необходимо неукоснительно соблюдать, особенно при реализации программы «Народная стройка». Специальная комиссия, которой предстоит заниматься данным вопросом, приступит к работе. Следует всегда помнить: каждый, кто совершает преступление, неизбежно понесет заслуженное наказание. Тот, кто халатно относится к своим обязанностям, будет освобожден от занимаемой должности», - говорит Глава государства.
Высокая должность – это прежде всего высокая ответственность, продолжил он.
«Разумеется, мы не умаляем заслуг граждан перед страной. Однако никто не вправе почивать на лаврах, прикрываясь прежними достижениями. Для меня важны не происхождение человека и занимаемая им должность, а его способность добиваться конкретных результатов. В целом, деловая хватка и инициативность необходимы не только в системе государственного управления, но и во всех сферах деятельности. Наш народ не случайно говорит: «Ердің атын еңбек шығарады» («Человека прославляет его труд»). В конечном счете, самый благородный поступок – беззаветное служение интересам страны», - резюмировал Президент.