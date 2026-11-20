Стране нужны настоящие государственники, для которых благосостояние народа и национальные интересы превыше любых личных выгод, заявил Глава государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Подлинный патриотизм – это забота о людях и о том, что мы оставим потомкам. Блага приходят и уходят, а конкретные достижения, доброе имя, в том числе объекты социальной инфраструктуры, останутся людям, будущим поколениям. Для утверждения верховенства закона в обществе нужна надежная опора – наличие внутреннего стержня и твердых моральных принципов в людях», - сказал он, выступая на третьем Форуме работников сельского хозяйства.

Поэтому столь важно формировать новую общественную этику и продвигать концепцию «Таза Қазақстан», поскольку чистота должна быть не только вокруг, в прямом понимании слова, что тоже важно, но и в помыслах, словах и поступках всех граждан.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что люди, принимающие решения, влияющие на судьбы граждан, должны быть безупречны в своих намерениях, помыслах и поступках.

«Еще раз повторяю: никто не может быть выше Закона. Это требование необходимо неукоснительно соблюдать, особенно при реализации программы «Народная стройка». Специальная комиссия, которой предстоит заниматься данным вопросом, приступит к работе. Следует всегда помнить: каждый, кто совершает преступление, неизбежно понесет заслуженное наказание. Тот, кто халатно относится к своим обязанностям, будет освобожден от занимаемой должности», - говорит Глава государства.

Высокая должность – это прежде всего высокая ответственность, продолжил он.