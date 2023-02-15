Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Также, главой государства утвержден Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам»

Кроме того, президент подписал Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания».

Тексты законов публикуются в печати.