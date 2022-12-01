Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства утвердил ряд законов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Так, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы».

Также, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития».

Кроме того, президент утвердил Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы» и Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений».

Тексты законов публикуются в печати.