Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов

Глава государства подписал Закон РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Также Касым-Жомарт Токаев утвердил Закон РК "О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств – членов Евразийского экономического союза".
Кроме того, Президент подписал Закон РК "О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза".