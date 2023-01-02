Касым-Жомарт Токаев подписал указ о деятельности Конституционного суда

Указы и распоряжения

Конституционный суд приступил к работе с 1 января.

Фото: Kazpravda.kz

Глава государства подписал Указ по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан и его Аппарата, передает Kazpravda.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Конституционный суд действовал в Казахстане с 92-го по 95-й год. Возродить госорган - инициатива президента.

На проработку поправок ушло полгода, и в ноябре глава государства подписал соответствующий закон.