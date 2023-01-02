Касым-Жомарт Токаев подписал указ о деятельности Конституционного суда
Указы и распоряжения
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Конституционный суд приступил к работе с 1 января.
Глава государства подписал Указ по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан и его Аппарата, передает Kazpravda.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Конституционный суд действовал в Казахстане с 92-го по 95-й год. Возродить госорган - инициатива президента.
На проработку поправок ушло полгода, и в ноябре глава государства подписал соответствующий закон.