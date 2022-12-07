Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении моратория на проверки МСБ

Президент

Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

«О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля с посещением в Республике Казахстан»;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением:»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;».

2. Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 7 декабря  2022 года

№ 44

 

Популярное

Все
«Такие, как я, не выживают...»
Распространение наркомании и самоустранение отцов от воспитания детей тесно связаны между собой
У истоков кочевой цивилизации
В больницы Риддера доставили электрообогреватели и пообещали такие же выделить школам и детсадам
Форум красивых и деловых
Покупайте и помогайте!
Лучшие в своей профессии
Удочка вместо рыбы
Помощь ближе, чем кажется
Приоритеты конкурентного рынка
Где начинается еда?
Созданию кооперативов в Актюбинской области будет способствовать проект «Ауыл аманаты»
Казахстанские ученые успешно провели доклинические испытания имуннобиологического препарата PollenVax, заложенного в Концепцию развития отечественного здравоохранения до 2026 года
Сформировать нулевую терпимость
Люди, будьте бдительны!
Сельская женщина – партийная гордость
Шанс на исправление
Потому что без воды...
Больше озер, хороших и рыбных!
Дальше без команд из Азии
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Как пиявки высосали, а теперь хотят перекинуть проблему на государство - депутат о владельцах ТЭЦ
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области
Виновных привлекут к ответственности – премьер о ЧС в Экибастузе
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме в Японии
В селе Шанханай Кербулакского района «зарыли» в землю более 256 млн тенге бюджетных средств
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество
Токаев назвал приоритетного партнера Казахстана в Балтийско…
Президент , Чрезвычайные ситуации
Токаев дал ряд поручений в связи с ЧП в Экибастузе
Президент
Токаев поздравил Жапарова с днем рождения
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Токаев и Дендиас обсудили перспективы развития казахско-гре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]