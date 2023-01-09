Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу МФЦА
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Глава государства принял управляющего международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Президент был проинформирован о планах МФЦА по развитию финансового рынка, рынков капитала и финансовых услуг.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по активизации работы международного финансового центра «Астана». В частности, поручено всесторонне содействовать в привлечении иностранных инвестиций, развивать новые финансовые инструменты и способствовать в устойчивом развитии экономики страны.