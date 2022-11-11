Касым-Жомарт Токаев посадил дерево на площади Регистан в Самарканде

Глава государства принял участие в акции по посадке деревьев в Самарканде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президент вместе с лидерами стран – участниц саммита Организации тюркских государств принял участие в акции по посадке деревьев на площади Регистан в городе Самарканде.

С целью укрепления единства тюркского мира мероприятия по посадке саженцев были одновременно организованы в 14 областях Узбекистана, казахстанском городе Туркестане, а также в столицах Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и Венгрии.