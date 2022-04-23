Фото: akorda.kz
Президент , Общество , Видеогалерея
Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в Ботаническом саду

Сегодня в рамках общереспубликанской экологической акции «Бiрге – таза Қазақстан» Глава государства принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В мероприятии также приняли участие Руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, эковолонтеры, члены Президентского молодежного кадрового резерва.

В ходе субботника Президент побеседовал с эковолонтерами и членами Президентского молодежного кадрового резерва.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность бережного отношения к природе. По его мнению, в будущем Казахстан должен стать зеленым государством. «Дерево – это священное понятие. Мы должны беречь деревья и природу», – убежден Президент.

«Выражаю всем признательность. Вы – будущее нашей страны. Мы вместе должны построить Новый Казахстан, Вторую республику. Я не сомневаюсь в светлом будущем Казахстана. Будущее нашей страны в руках молодежи. Надеюсь на вас всех», – сказал лидер Казахстана.

В свою очередь волонтеры и члены ПМКР поблагодарили Президента за поддержку, а также личное внимание к экологическим вопросам и инициативам.

Участниками акции было высажено 15 лип и 35 дубов.

 

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