Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть "Хазрет Султан" в столице

Президент
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Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил столичную мечеть "Хазрет Султан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.  

В ходе посещения мечети "Хазрет Султан" Касым-Жомарт Токаев встретился с недавно избранным Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Президент поздравил его с назначением на этот высокий пост и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся роли ДУМК в укреплении единства и стабильности в стране, а также в противодействии распространению деструктивных религиозных течений.

"Мы должны консолидировать общество на принципах согласия, единства и сплоченности. В нынешних условиях, когда в мире происходят негативные процессы, нам необходимо поставить заслон на их пути. Необходимо организовать качественную разъяснительную работу, которая будет служить интересам всего народа", – подчеркнул Глава государства.

Наурызбай кажы Таганулы ознакомил Президента с планами информационной, организационной и благотворительной работы. Деятельность ДУМК, по словам муфтия, будет основываться на семи духовных опорах: морали, патриотизме, воспитании, единстве, трудолюбии, высокой культуре и справедливости.









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