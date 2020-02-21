Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть "Хазрет Султан" в столице

Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил столичную мечеть "Хазрет Султан", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе посещения мечети "Хазрет Султан" Касым-Жомарт Токаев встретился с недавно избранным Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Президент поздравил его с назначением на этот высокий пост и пожелал успехов в дальнейшей работе.
Собеседники обсудили вопросы, касающиеся роли ДУМК в укреплении единства и стабильности в стране, а также в противодействии распространению деструктивных религиозных течений.
"Мы должны консолидировать общество на принципах согласия, единства и сплоченности. В нынешних условиях, когда в мире происходят негативные процессы, нам необходимо поставить заслон на их пути. Необходимо организовать качественную разъяснительную работу, которая будет служить интересам всего народа", – подчеркнул Глава государства.
Наурызбай кажы Таганулы ознакомил Президента с планами информационной, организационной и благотворительной работы. Деятельность ДУМК, по словам муфтия, будет основываться на семи духовных опорах: морали, патриотизме, воспитании, единстве, трудолюбии, высокой культуре и справедливости.