Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Посольство Великобритании в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства посетил Посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной Королевы Елизаветы II.

Президент также оставил запись в книге соболезнований.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.