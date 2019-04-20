Касым-Жомарт Токаев посетил село Косшы

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В ходе рабочей поездки в село Косшы Акмолинской области Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с состоянием инженерно-транспортной инфраструктуры, осмотрел местную водозаборную станцию. Президенту доложили об исполнении поручения по решению проблем водо- и электроснабжения, сообщает Kazpravda.kz
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По информации пресс-службы Президента, Касым-Жомарт Токаев также посетил среднюю школу №1 им. Р. Кошкарбаева. В беседе с педагогами и учениками Глава государства подчеркнул, что в Казахстане созданы все необходимые условия для получения качественного образования.
Отмечая положительную динамику роста населения села, Президент указал на то, что данная ситуация не должна негативно сказываться на качестве жизни граждан. Особое внимание было уделено принимаемым мерам по решению проблемы трехсменных школ.
"Мы хорошо знаем эту проблему и планируем построить школу на 1200 мест в селе Косшы. Соответствующие средства уже выделены. Этот вопрос находится на моем контроле", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства указал на несоответствие официальной численности населения фактическому количеству жителей населенного пункта.
"По сведениям статистики, поселок рассчитан на проживание 16 тысяч человек, а фактически здесь проживают более 50 тысяч. Это оказывает большую нагрузку на социальную сферу района. Данный вопрос мы обсудили с руководством области, будем системно его решать", - заявил Президент Казахстана.
По итогам поездки Глава государства дал конкретные поручения Правительству и акимату Акмолинской области по устранению недостатков и дальнейшему развитию населенного пункта.