Касым-Жомарт Токаев посетил солнечную электростанцию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Целиноградский район Акмолинской области. Программу визита открыло ознакомление с работой солнечной электростанции ТОО "Hevel Kazakhstan", построенной в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.
Президент был проинформирован о перспективах развития "зеленой энергетики" в регионе. На строительство электростанции мощностью 100 МВт было инвестировано около 30 млрд тенге. Ежегодная выработка электроэнергии составит более 148 млн кВтч. В проекте использованы инновационные технологии – гетероструктурные двусторонние солнечные модули, являющиеся собственной разработкой компании.
Президент отметил важность использования возобновляемых источников энергии в Казахстане и пожелал успехов работникам электростанции.
