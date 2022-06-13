Касым-Жомарт Токаев посетит Россию и Иран в ближайшие дни

Пресс-служба Президента РК озвучила рабочий график Главы государства на эту неделю, передает Kazpravda.kz.



Так, 16 июня Глава государства примет участие в первом заседании Ұлттық құрылтай, который состоится в новообразованной области Ұлытау.



17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме.

Планируется, что Глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.



19 июня лидер Казахстана по приглашению Президента Ибрахима Раиси совершит официальный визит в Иран.

В Тегеране запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда межправительственных документов.