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Касым-Жомарт Токаев посетит Россию и Иран в ближайшие дни
Пресс-служба Президента РК озвучила рабочий график Главы государства на эту неделю, передает Kazpravda.kz.
Так, 16 июня Глава государства примет участие в первом заседании Ұлттық құрылтай, который состоится в новообразованной области Ұлытау.
17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме.
Планируется, что Глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.
19 июня лидер Казахстана по приглашению Президента Ибрахима Раиси совершит официальный визит в Иран.
В Тегеране запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда межправительственных документов.