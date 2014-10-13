Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Москву
Айнур Курамысова
Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев 13–15 октября 2015 года посетит с рабочим визитом Москву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
В рамках визита состоятся переговоры с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.
Председатель Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий передаст Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу приглашение Президента Нурсултана Назарбаева принять участие в работе V Съезда, который состоится 10–11 июня 2015 года в Астане.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном заседании в Кремлевском дворце по случаю 70-летия Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.