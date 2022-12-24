Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева
Президент
74
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.
В ходе разговора было отмечено динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства.
Лидеры двух стран высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.