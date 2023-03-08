Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с 8 Марта

При этом глава государства пожелал женщинам здоровья, счастья и весеннего настроения.

Фото: akorda.kz

Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda.

"Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям.

Роль прекрасной половины человечества в семье, жизни общества, всестороннем развитии государства сегодня поистине огромна.

Вы добиваетесь больших результатов в производстве, творчестве, политике, бизнесе и многих других сферах.

Государство всегда будет уделять особое внимание обеспечению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению семейных ценностей.

Благополучие женщин является залогом успешного будущего нашей нации. Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения!"