Фото пресс-службы Президента РК
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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником

Пресс-служба президента опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с Днем спасателя Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Республики Казахстан!

Вы постоянно работаете в экстремальных условиях, рискуете своей жизнью, с честью исполняя возложенные на вас обязанности.

Преданность профессии, готовность к подвигу и любым испытаниям – главное требование к специалистам экстренных служб. Во время стихийных и техногенных бедствий, в повседневных критических ситуациях на вас возлагается большая ответственность.

Ваш труд заслуживает самой высокой оценки, поскольку вы спасаете тысячи жизней, защищаете материальные ценности и природные богатства страны от различных опасностей и угроз.

Уверен, что вы и впредь продолжите исполнять свою важную миссию, сохраняя безупречную преданность служебному долгу.

Желаю успехов в вашей непростой работе и благополучия вашим семьям!

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