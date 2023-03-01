Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Пресс-служба президента Казахстана опубликовала поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем благодарности, передает Kazpravda.kz.
Дорогие соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности!
Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.
День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание.
Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение.
В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм!
Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан.
Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия!