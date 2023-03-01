Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Фото: akorda.kz

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.

День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание.

Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм!

Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан.

Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия!