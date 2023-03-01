Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Президент, Общество
78

Пресс-служба президента Казахстана опубликовала поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем благодарности, передает Kazpravda.kz.

Фото: akorda.kz

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.

День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание.

Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм!

Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан.

Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

 

Популярное

Все
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Казахстанский брейкдансер Амир Закиров, известный как B-Boy Amir, стал победителем международного рейтингового турнира Breaking for Gold в Японии
В Байконыре, находящемся в аренде у России, сложилась ситуация, из-за которой тысячи казахстанцев не могут получать медицинскую помощь в рамках ОСМС
Сборная Казахстана завоевала две медали на II зимних международных спортивных играх «Дети Азии»
Сегодня слова благодарности звучат и в адрес тех, кто в разгар пандемии не покидал свое рабочее место и, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, спасал других
В этот день вспоминают и передают слова благодарности казахстанцам наши турецкие братья, испытавшие совсем недавно ужасы природных катаклизмов
Е-карта к е-субсидии в придачу
«Корё ильбо»: идти в ногу со временем
Энтони Блинкен: США решительно поддерживают программу реформ Президента Токаева
Ждут как ангелов
Сила – в единстве
По велению сердца
Живая память благодарных потомков
В контексте паводковой безопасности
Не было бы счастья...
Праздник длиною в жизнь
Помощь придет!
Счастье жить и помогать людям
Важные знания
Регионы готовятся к голосованию
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Водитель проехал по аллее перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи (видео)
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

День благодарности отмечают казахстанцы
В этот день вспоминают и передают слова благодарности казах…
Сегодня слова благодарности звучат и в адрес тех, кто в раз…
В Байконыре, находящемся в аренде у России, сложилась ситуа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]