Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов, передает Kazpravda.kz.
"Поздравляю граждан РК с Днем госсимволов! Герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей Независимости – мир, единство, согласие, прогресс. Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа", – написал Глава государства в Twitter.
Напомним, 4 июня казахстанцы отмечают День государственных символов.
Госсимволы РК являются отличительными знаками государства. К ним относятся флаг, герб и гимн.
Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев 4 июня 1992 года подписал законы "О Государственном Флаге Республики Казахстан", "О Государственном Гербе Республики Казахстан" и "О музыкальной редакции Государственного Гимна Республики Казахстан". 6 июня в Алматы над резиденцией Президента и зданием Верховного совета РК был поднят новый флаг и установлен герб.
Этот важный для страны день отмечается с принятия 4 июня 2007 года Конституционного закона "О государственных символах Республики Казахстан".