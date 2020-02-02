Касым-Жомарт Токаев поздравил народного писателя Мухтара Магауина с 80-летием
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил народного писателя, лауреата Государственной премии Мухтара Магауина с 80-летием и отправил поздравительную телеграмму. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает Inform.kz.
Глава государства особо отметил вклад и труд писателя в отечественную литературу и науку.
"В качестве видного писателя и ученого Вы внесли огромный вклад в развитие отечественной литературы. Каждое Ваше произведение отражает ярко выраженный национальный дух и интересы народа. Ваш научный труд под названием "Қобыз сарыны" еще раз показал разнообразность словесного искусства, модернизировав богатое наследие поэтов-жырау со времен ханства. Известный всем роман "Аласапыран" стал сокровищем нашей литературы и истории. Благодаря вашим произведениям, Вы стали любимцем читателя", – написал Глава государства.
Президент также отметил, что все труды Мухтара Магауина являются примером для подрастающего поколения.
"Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов", – говорится в поздравлении.