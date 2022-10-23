Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина

Глава государства направил телеграмму поздравления председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с переизбранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, передает Кazpravda.kz.

"Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене. Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии", – отмечается в телеграмме.