Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником

Глава государства поздравил участников торжественной церемонии с Днем спасателя и выразил благодарность всем сотрудникам сферы чрезвычайных ситуаций, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

– Значение слова «спасатель» по своей сути отличается глубиной и многогранностью. Понятие «спасение» тесно связано с совершением благих дел и добрых поступков. Оберегать человеческую жизнь, защищать людей от угроз и опасностей, протягивать руку помощи попавшим в беду и находить для них слова поддержки в трудную минуту – все эти благородные черты определяют призвание настоящих спасателей. Именно поэтому наш народ называет вас – всех специалистов чрезвычайных служб – героями мирного времени.

И это абсолютно справедливая оценка. Быть спасателем – это почетная миссия, пользующаяся признанием в обществе. Однако нам не следует забывать и о том, что добросовестный труд в сфере гражданской защиты – это дело, которое под силу далеко не каждому. Бесспорно, предъявляемые к вам требования весьма высоки – вы должны быть смелыми, мужественными, собранными и решительными. Но в первую очередь спасатель – это патриот, переживающий за страну, и высококвалифицированный специалист. Такую сложную профессию выбирают только сильные духом, смелые и ответственные личности, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников органов ЧС подлинными профессионалами, прошедшими специальную подготовку, способными оперативно принимать решения в критический момент и не отступающими ни перед какими опасностями.

– По-другому и быть не может, ведь труд спасателей всегда находится на виду у всей страны. Ставя превыше всего профессиональный долг и ответственность, вы буквально ежедневно идете на риск. Иными словами, вы находитесь на переднем крае борьбы со стихиями. Вы неустанно трудитесь, чтобы прийти на помощь людям и вызволить их из беды. В любой чрезвычайной ситуации вы первыми спешите на выручку и рискуете собственной жизнью, чтобы сберечь чужую. В этом и заключается истинный героизм настоящих спасателей. Как Глава государства я считаю, что ваш самоотверженный труд достоин самого высокого уважения в нашем обществе, – отметил он.

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