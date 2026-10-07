Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Президент Казахстана отметил выдающуюся роль Владимира Путина в развитии России и неустанный труд во благо российского народа.

Глава государства подчеркнул огромный личный вклад Президента России в укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений.

Собеседники также обсудили график предстоящих совместных мероприятий.