Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию

Глава государства прибыл по приглашению Федерального Президента Франка-Вальтера Штайнмайера, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В рамках визита в Берлине запланированы переговоры с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.
Стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Германией.
Кроме того, в ходе визита Касым-Жомарт Токаев посетит Мюнхен.
Также запланированы встречи Касым-Жомарта Токаева с руководителями ведущих германских компаний, финансовых институтов, ректорами вузов и руководителями научных институтов Германии.
Глава государства примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.