Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня у Президента Казахстана запланированы переговоры с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Будет рассмотрен широкий круг вопросов двусторонних отношений. Программа визита также включает проведение круглого стола с представителями деловых кругов ОАЭ", - написал Уали в Facebook.
Также, по его информации, завтра, 28 января, в г. Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.
