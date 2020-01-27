Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ

Президент
Фото: ​Facebook Берик Уали
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает Kazpravda.kz.



"Сегодня у Президента Казахстана запланированы переговоры с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Будет рассмотрен широкий круг вопросов двусторонних отношений. Программа визита также включает проведение круглого стола с представителями деловых кругов ОАЭ", - написал Уали в Facebook.

Также, по его информации, завтра, 28 января, в г. Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.


Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]