Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию

Сегодня президент Казахстана прибыл в Россию.

Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает Kazpravda.

Как пишет tg-канал bort_01, Токаев прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Сегодня состоялась официальная церемония встречи Токаева в аэропорту "Внуково-2".

Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств.

Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.