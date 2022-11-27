Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию
Поездки
Сегодня президент Казахстана прибыл в Россию.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает Kazpravda.
Как пишет tg-канал bort_01, Токаев прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Сегодня состоялась официальная церемония встречи Токаева в аэропорту "Внуково-2".
Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств.
Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.