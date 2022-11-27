Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию

Поездки

Сегодня президент Казахстана прибыл в Россию. 

Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает Kazpravda.

Как пишет tg-канал bort_01, Токаев прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 

Сегодня состоялась официальная церемония встречи Токаева в аэропорту "Внуково-2".

Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. 

Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

 

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